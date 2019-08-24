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柯文哲出席就業博覽會 與廠家民眾熱情互動

2019-08-24 11:49聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

北市長柯文哲上午出席由台北市就業服務處主辦的「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家及求職民眾熱情互動，此次主題為「青銀共事」跨世紀混齡處進中高齡及年輕人就業機會，共有140廠家綜合產業的優質企業提供7813個工作機會，在花博增豔館舉行，活動進行到下午四點。

台北市長柯文哲（右二）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家及求職民眾...
台北市長柯文哲（右二）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家及求職民眾熱情互動。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲（中）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家一同啟動儀式...
台北市長柯文哲（中）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家一同啟動儀式。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲（中）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家及求職民眾熱...
台北市長柯文哲（中）上午參加「青銀共事亮起來」就業博覽會，與參展廠家及求職民眾熱情互動。記者林俊良／攝影
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