快儲水！板橋區這11里從27日起停水1天

2019-08-24 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



這些地區民眾要儲水！為辦理「板二計畫-浮洲加壓站進出管線工程」，新北市板橋區11里預計從8月27日上午9點到隔天28日上午8點，將近停水1天，新北勢水利局提醒民眾可到臨時供水站取水，或是預先儲水，恢復供水後如仍缺水，可立即通知台水公司或水利局處理。

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，為辦理「板二計畫-浮洲加壓站進出管線工程」起點停水連絡工程，預計在8月27日上午9點起至隔天28日上午8時，總計23小時停水，請民眾預先儲水備用。

新北市水利局表示，在這次停水期間，水利局會持續管制，督促台水公司盡速完工復水。因工程影響停水範圍如下：板橋區浮洲里、華中里、僑中里、大觀里、歡園里、中山里、復興里、大安里、 福安里、聚安里、龍安里。

水利局表示，因應本次停水，則設有3處臨時供水站，民眾如需用水可至浮州親民公園、合安一路53號對面或是合宜路71號前的臨時供水站取水。

水利局也提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如果仍無水或缺水時，請通知台水公司或水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水，可撥打免付費專線：1910