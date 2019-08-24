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出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15聯合報 記者余采瀅╱即時報導

共享經濟」蔚為趨勢，有業者在台中推出「即享傘」，主打傘支共享服務，可甲處借、乙處還，初期免費租借，讓民眾出門忘了帶傘也不用擔心，相當便利。目前台中有30個據點，迄今共計7萬使用人次，歸還率達九成，預計今年10月起開始收費。

即享傘業者黎安國表示，很多人出門才發現下雨，身上卻沒帶傘，只好再花錢買傘，相當浪費資源。他參考公共自行車借車模式，設計機台並找製傘廠商合作，推出傘支共享服務。因根據調查，台中一年降雨天數及紫外線天數，均是全台各縣市平均值，因此「即享傘」首站選在台中，主打晴雨傘兩用。

即享傘自2017年10月營運以來，會員數已經逾3萬人，以個人手機號碼綁定帳號，免費租借但需在5天內歸還，如未歸還將凍結帳號，無法再租借。預計今年10月起將收費，每4個小時收費10元，單日最高收費60元，租借5天300元，如果租借超過5天，租借者就不必再歸還。

黎安國說，目前每個機台有160支傘可租借，台中30個據點共有4800支傘流通，營運1年多以來，傘支損壞率不到一成，他強調，傘支損壞不會要求租借者賠償，但超過3次歸還傘支都損壞，便會列為黑名單，希望大家有租有還，共享資源，也愛惜資源。

47歲的黎安國碩博士皆攻讀理工科，曾在美國成功創業，2006年底受朋友鼓勵回到台灣，他認為，台灣過去被稱為雨傘王國，但如今製傘業外移，他創辦即享傘，改賣服務，希望更多人看見台灣優秀的技術和設計能力，並透過整合，將台灣商品行銷到全球各地。

即享傘去年10月也進軍新加坡，未來也將前進淡水、九份等經常下雨的觀光景點，甚至擴大版圖至泰國、日本、馬來西亞等亞州國家，也希望由飯店、醫院、百貨公司業者認養，讓臨時需要用傘的人都能使用，共享資源，進而達到環保目的。

業者在台中推出「即享傘」，主打傘支共享服務，還可甲借乙還，相當便利。記者余采瀅／...
業者在台中推出「即享傘」，主打傘支共享服務，還可甲借乙還，相當便利。記者余采瀅／攝影
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「即享傘」在台中有30個據點，迄今共計7萬使用人次，歸還率達9成。記者余采瀅／攝...
「即享傘」在台中有30個據點，迄今共計7萬使用人次，歸還率達9成。記者余采瀅／攝影
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即享傘業者黎安國，發現很多人出門才發現下雨，身上卻沒帶傘，令人苦惱，為此決定推出...
即享傘業者黎安國，發現很多人出門才發現下雨，身上卻沒帶傘，令人苦惱，為此決定推出傘支共享服務，讓傘支可以循環使用。記者余采瀅／攝影
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共享經濟馬來西亞

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