達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14 聯合報 記者郭頤╱即時報導



「貓王不討喜」將表情嚴肅的達摩佛像融合俄羅斯娃娃，以更加生活化、可愛化的概念設計。記者郭頤／攝影 分享 facebook 暑假接近尾聲，不少民眾都把握時間趕緊出遊，台北市古色古香的萬華是不少遊客造訪的景點，為結合萬華的傳統經典文化與創新能量，台北市文化局8月23日至25日在龍山文創基地舉辦「艋舺拼場」系列活動，要讓民眾體驗傳統文化經過巧思後的新創驚奇。

為期3天的「艋舺拼場」活動以5項傳產為主題，分別是燈籠、製香、佛像、糕點和青草，找來10家品牌分成5組，相互比拚，每組邀請傳統匠藝、新世代工藝各一家，以燈籠為例，由30多年歷史的「三寶神明用品」與新生代插畫品牌「角斯角斯」相互拚場。

「三寶神明用品」與「角斯角斯」除呈現原有作品拚場外，也一同創作新舊融合的特色燈籠，結合現代插畫與傳統燈籠的神明燈，別有一番風味，「三寶神明用品」的馬唯庭跟角斯提到，這次創作較困難的部分是，由於燈籠有弧度，要在上面作畫沒有想像中容易，不過這次是很好的經驗，未來會多嘗試類似的新舊融合作品。

過去佛像往往給人華麗閃亮的印象，不過此次邀請到的傳統店家「唐山佛具店」，將佛像以現代、簡約風格呈現，但仍不失傳統佛像的莊嚴、隆重；對比新創方的「貓王不討喜」，則將表情嚴肅的達摩佛像融合俄羅斯娃娃，以更加生活化、可愛化的概念設計，讓佛像也能大玩創意。

而另外3大展區，包含「老明玉」的製香藥材轉化為陶罐蠟燭、眼看是「太和餅舖」的紅龜粿咬下卻是「菓實日」的慕斯蛋糕、冰涼退火的「安安青草茶」添加胭脂氣泡飲的新奇口感，都賦予傳統經典新生命，創作出新概念作品。