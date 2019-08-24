道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市信三路在挖除地磚改鋪瀝青後，市中心就剩義二路、仁三路是鋪地磚街道。市府工務處表示，義二路地磚維護不太理想，如居民有共識也可比照信三路改鋪瀝青。當地哨船頭商圈發展協會則要求維持現況，更爭取「封街」，打造徒步區悠閒街景。

工務處指出，信三路地磚修修補補多年，本月施工改回瀝青路面。目前市區仍鋪地磚的道路是義二路和仁三路。仁三路5年前封街鋪設地磚，有等地磚與下方水泥結合且達一定強度才開放通行，目前養護狀況還不錯。

工務處養護工程科長簡翊哲說，18年前完工的義二路地磚鋪面，目前已有數處缺損，以瀝青填補。今年信三路改鋪瀝青，接著評估義二路是否跟進，事前定會與地方人士充分溝通，取得共識才發包。

哨船頭商圈發展協會監事陳梅玲說，義二路的地磚鋪面其實還算堅固，全部挖除太浪費了 。先前市府施作汙水管線局部挖除地磚，協會希望完工重鋪色澤相近的地磚，沒想到竟草率鋪瀝青，希望以後不要再出現類似狀況。

陳梅玲說，哨船頭商圈發展協會一直在推動義二路設置徒步區，相信只要常態性封街，吸引外地遊客進來，就能引進新店家投資，商業形態自然跟著轉變，產生良性循環，將能比美台北西門町，甚至營造區洲咖啡座風情。