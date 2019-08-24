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生生不息40年 F16型號亂到小編崩潰 這些編號怎來的？

不再假裝是朋友 川普稱習近平「敵人」

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市信三路在挖除地磚改鋪瀝青後，市中心就剩義二路、仁三路是鋪地磚街道。市府工務處表示，義二路地磚維護不太理想，如居民有共識也可比照信三路改鋪瀝青。當地哨船頭商圈發展協會則要求維持現況，更爭取「封街」，打造徒步區悠閒街景。

工務處指出，信三路地磚修修補補多年，本月施工改回瀝青路面。目前市區仍鋪地磚的道路是義二路和仁三路。仁三路5年前封街鋪設地磚，有等地磚與下方水泥結合且達一定強度才開放通行，目前養護狀況還不錯。

工務處養護工程科長簡翊哲說，18年前完工的義二路地磚鋪面，目前已有數處缺損，以瀝青填補。今年信三路改鋪瀝青，接著評估義二路是否跟進，事前定會與地方人士充分溝通，取得共識才發包。

哨船頭商圈發展協會監事陳梅玲說，義二路的地磚鋪面其實還算堅固，全部挖除太浪費了 。先前市府施作汙水管線局部挖除地磚，協會希望完工重鋪色澤相近的地磚，沒想到竟草率鋪瀝青，希望以後不要再出現類似狀況。

陳梅玲說，哨船頭商圈發展協會一直在推動義二路設置徒步區，相信只要常態性封街，吸引外地遊客進來，就能引進新店家投資，商業形態自然跟著轉變，產生良性循環，將能比美台北西門町，甚至營造區洲咖啡座風情。

陳梅玲說，義二路成為徒步區之後，除了有助當地商機發展，過去在海洋廣場、文化中心廣場舉辦的園遊會等活動，也可以移師義二路徒步區，兩相結合，相信會更受民眾歡迎。

市府評估明年若取得義二路一帶居民支持，將改鋪瀝青路面。當地哨船頭商圈發展協會主張...
市府評估明年若取得義二路一帶居民支持，將改鋪瀝青路面。當地哨船頭商圈發展協會主張維持現況，認為全面挖路地磚太浪費了。記者邱瑞杰／攝影
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市府評估明年若取得義二路一帶居民支持，將改鋪瀝青路面。當地哨船頭商圈發展協會主張...
市府評估明年若取得義二路一帶居民支持，將改鋪瀝青路面。當地哨船頭商圈發展協會主張維持現況，認為全面挖路地磚太浪費了。記者邱瑞杰／攝影
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