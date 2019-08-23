用影像記錄生活 汐止長輩人生變彩色

2019-08-23 18:55 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，忠山市民活動中心成果驗收，得獎長輩們好開心，直說人生變彩色。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視主辦的「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，今(23)日在汐止的忠山市民活動中心的課程進入成果驗收階段，得獎長輩們好開心，直說人生變彩色。

九點半長輩們開始拿出手機用力滑，老師再針對拍照技巧、還有如何用手機app剪接影片，做復習加強，只見學員們好認真，實際操作也認真做筆記，由觀天下有線電視主辦的快樂影音學堂，在忠山市民活動中心上的是第二堂課，教長輩用影像記錄生活。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均表示，透過影像說故事是我們辦影音學堂主要的目的，透過影像連結人跟人之間的情感，也是非常有意義的事情，觀天下有線結合我們新聞、影片的專業，配合現在很流行的手機APP舉辦活動，今天的反應非常的熱烈，看到大家的作品都具有高水準，也透過活動讓觀天下有線電視和社區的關係更緊密的結合，帶給社區一些回饋。

汐止副區長林明玲指出，今天非常感謝觀天下團隊來到忠山里進行快樂影音學堂的學習，尤其現在長輩們可以透過手機的操作，可以跟世界接軌，跟家人的互動也可以更好。

忠山里長吳國全說，健康促進教育手機影片跟後製的課程，長輩們參與踴躍，透過不斷學習摸索，將照片、錄影透過後製成一部精彩影片，手機記錄生活不是難事，也讓生活更有趣，很感謝觀天下有線電視舉辦這樣的活動。

使用手機，再透過App後製影片，再和親朋好友分享，能夠促進情感交流，而接著由長輩們將所學現學現賣，老師將大家教出來的作品進行評比，選出了第一名及第二名，主辦單位也準備了獎品進行頒獎。