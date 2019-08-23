最年輕館長報到 黃金博物館9月首次開放夜間體驗

2019-08-23 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市立黃金博物館新館長洪嘉駿報到了，他今年39歲，雙溪人，是新北博物館史上最年輕的館長，他因兒時在礦山成長，對礦業文化有濃厚的鄉愁，回到礦山除了企圖翻轉博物館既有社會教育意義外，他也極力提倡在地連結，參與地方共識會議，催生瑞芳區地方創生，重新定位黃金博物館的新形象。

黃金博物館指出，擁有台大與清大雙學歷的新館長洪嘉駿，經歷橫跨管理、廣告、行銷及藝術等領域，榮獲2013全國十大潛力經理人的肯定，並引領公司獲得全國十大潛力企業殊榮，亦受邀至清華大學教授行銷實務課程。

因為兒時在礦山成長的經驗，洪嘉駿對礦業文化有濃厚的鄉愁，秉持對礦山情感的連結，把在外打拚的經驗化作養分，深耕這片土地。

館長洪嘉駿表示，現今博物館社會教育意義擴增，除了研究、典藏、展示及教育等基本功能，更被賦予多元的角色，其中博物館溝通與詮釋的功能更趨重要。如何引入新思維行銷溝通、開啟博物館與觀眾的對話，也成為一個相當重要的課題。

此外，新北市今年突破400萬人，每年擁有逾300萬觀光人次的瑞芳區，被擇為地方創生政策示範區，他待將自身跨領域的背景與打造國際品牌的經驗帶入山城，結合地方創生政策，滾動城鄉地區的文化藝術與生活美學，從金瓜石開始擴散，逐步提高瑞芳區的國際聲量，打造出具有地方特色的品牌。