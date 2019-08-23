新北市成立「獅子軍」及早發現失智 目標明年20萬人

2019-08-23 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



失智常被誤以為老化，以致延誤療程，新北市衛生局推動成立「新北市獅子軍」，今年要號召6萬名獅子軍，建構社區守護失智環境；新北市長侯友宜今出席成立大會，有800人出席，他承諾，失智不能等待，「2020失智友善、台灣555」一定要達標。

侯友宜表示，新北市65歲以上人口達56萬，依盛行率推估有4萬名失智長者，但失智在近幾年才逐漸進入國人的視野，民眾對這方面的認知不足，但等到發現不對勁就醫往往太遲；其病程從罹病到失能約8到10年，對家屬、社會都是沉重的負擔。

為了提升民眾認識失智症，衛福部提出「2020失智友善、台灣555」，侯友宜解釋，新北市要確保失智家庭照顧者5成以上獲得支持和訓練、罹患失智症有5成以上獲得診斷及服務，以及全新北市民有5%以上，至少20萬人對失智有正確認識及友善態度。他說，失智症不能等，2020年一定要達標。

侯友宜今率各局處員工、志工、各大企業、新北市52處失智據點與醫事公會等代表共600人，宣示「新北市獅子軍」正式成軍，新北市將號召6萬獅子軍為目標，深入鄰里建構守護失智社區環境。

新北市衛生局指出，在具體作為上，先邀集新北市府員工、各局處志工、大型企業及有心民眾，透過公務人員數位學習、講師授課「失智友善天使基礎課程」，對服務失智症有興趣者，報名加入「新北市獅子軍」，接受安排居家附近的失智據點，陪伴長輩活動、協助職能治療、安全看視、電訪服務，甚至協助走失。