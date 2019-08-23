雙北製茶技術競賽20周年 新北菁英代表出征全國賽

2019-08-23 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



「新北市、台北市108年度製茶技術競賽」邁入第20周年，比賽結果今天出爐，來自石碇區的選手張宏圩，從45位高手中脫穎而出，勇奪本次賽會冠軍。除冠軍張宏圩外，分列前四名坪林區王世瑜、坪林區陳奕璋、坪林區翁治源、石碇區許瑋翔，將於9月17、18日代表新北市，進軍全國賽會爭取冠軍9連霸榮耀。

新北市農業局表示，為改進製茶技術，提升茶產區交流與茶葉品質，新北市輔導市農會自民國89年起逐年舉辦「新北市、台北市製茶技術競賽」，由坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另邀請同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。

農業局指出，製茶競賽考驗的是選手應變能力，大會統一提供原料、設備，在同一場域進行2天1夜競技，參賽者從拿到茶菁開始，需獨自完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、挑梗作業，並在規定時限內交出成品，最後由改良場評審師鑑定排序。

本年度「雙北製茶王」張宏圩是石碇區第3代茶農，他笑說，面對不習慣的設備和場地，一開始還有點緊張，但隨著比賽進行，發覺與平時旺季生產的感覺無異，心情也穩定下來，最後很幸運能擊敗各區好手抱走冠軍代表參加全國賽事，也很期待能在自己的家鄉迎戰全國各地的好手，希望能把全國賽冠軍大獎再次留在新北市。