為民服務先鋒 新北表揚特優里長暨績優民政人員

2019-08-23 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，新北市政府今日在新莊典華會館舉行「108年特優里長及績優民政人員表揚大會」，由市長侯友宜頒發獎牌，表揚122位特優里長及50位績優民政人員，感謝他們長期在基層服務，即時反映民意，讓市政順利推展。

侯友宜表示，市府的各項政策，有賴全市1032位里長協助推動，業務範圍與市民生活息息相關，從路平、燈亮、水溝通，到抓漏、環境衛生等各種疑難雜症，給予里民及時的協助。感謝里長及民政人員在第一線的服務，協助市府各項政策傳遞到里鄰執行。

本次受表揚的特優里長中，最年長為新莊區國泰里長陳金乾，今年75歲的他，秉持「用心耕耘，不問收獲」的態度服務里民，至今已21年，陳金乾表示，從建材行退休後就當「專任里長」，除了要有時間處理事務，還要有健康的身體，當里長是幾乎24小時都在服務里民，但陳金乾說也被兒子、孫子「抱怨」，被說好久沒在家裡看到爸爸，或是都不陪孫子玩，如果下一任有優秀的人選，也希望交棒多點時間陪伴家人。

最年輕的永和區永樂里長許政鎧今年36歲，與世新大學新聞系學生合作，發行「永樂里民報」，記錄里內大小事，內容涵蓋活動、醫療資訊、社區故事等，用創新思維為永樂里注入新活力，許政鎧說，希望之後能每一季都能發行里民報，讓里民更了解里內事務活動。

另外，還有積極發展地方特色的里長，中和區橫路里長呂星輝運用里內位於山區的特性，積極推動農產品行銷、生態保育、廟宇導覽等工作，營造與都會區不同的地方特色，一手創建「横鹿咖啡」品牌，號召里內農家一起投入，採用天然有機肥料種植，並自己烘豆、研磨，一年大約有200公斤產量，不但獲多項評鑑優等，也提高農民收入。