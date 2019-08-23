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非洲豬瘟防疫不停歇 新北動保處加強畜牧場訪視

2019-08-23 13:30聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為防範非洲豬瘟疫情，新北市政府動保處今年已訪視畜牧場1152次。圖／新北市動保處...
為防範非洲豬瘟疫情，新北市政府動保處今年已訪視畜牧場1152次。圖／新北市動保處提供
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為防範非洲豬瘟疫情，新北市政府動保處今年已訪視畜牧場1152次，防疫人員除了向畜牧場宣導加強自主防疫工作、發放消毒藥劑，並加強輔導畜牧場要求司機載運成豬到肉品市場拍賣屠宰時，應落實運豬車輛消毒且依規定將消毒紀錄三聯單提供給動保處派駐人員查驗，以防止病毒入侵及傳播，避免造成產業損失。 

新北市豐業畜牧場負責人鄧順治表示，剛開始覺得很麻煩，有時候忙著抓豬就會忘記然後就漏掉，後來動保處防疫人員以電話輔導告知改善，除了教導正確消毒防疫知識，同時宣導運豬車加裝GPS裝置，還以範例教導如何確實填寫消毒三聯單，很有耐心又貼心，他會要求運豬車司機配合確實清潔消毒才能離場，一起保護養豬產業。 

動保處表示，由於非洲豬瘟病毒極易透過運裝車輛、裝載箱籠傳播，動保處派駐肉品市場人員在運豬車輛入場時收取家畜健康聲明書，確認豬隻來源健康無虞，並加強督促司機確實清洗運豬車車體內外、工作鞋、腳踏墊及裝載箱籠，並繳交消毒紀錄三聯單才能離場，動保處也會加強查核運豬車及裝載箱籠清洗消毒情形，藉由督導運豬車輛落實消毒，徹底阻絕病毒傳播途徑。 

農業局長李玟表示，每台運豬車離開肉品市場之前皆應完成車輛清洗消毒作業，並填妥車輛消毒紀錄三聯單供派駐人員查核，來確保豬隻安全無虞，動物運輸業者未依規定執行車輛、箱籠清洗消毒或未附消毒紀錄三聯單供查核，經勸導拒不改善或半年內再次違反者依動物傳染病防治條例第45條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

非洲豬瘟

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