台北市警局親子日 員警攜家帶眷出席氣氛和樂

2019-08-23 12:32 中央社 台北23日電



台北市警察局今天舉行員工親子日，許多員警攜家帶眷參與，有小朋友身穿霹靂小組制服和警合照，氣氛和樂。台北市副市長鄧家基建議每星期應設一天員警親子日。

北市警局舉辦親子日，現場除展示警用裝備外，還有可愛版大型警察娃娃、造型氣球等，許多員警都攜家帶眷出席。

出席活動的鄧家基致詞時說，台北市被國際觀光遊客譽為安全城市，警察付出與辛勞功不可沒，警眷應感到驕傲，警察時常忙於勤務，要加班、輪班，導致讓身為人民褓母的員警，時常錯過小孩成長過程。

他建議市警局應安排家中有小朋友的員警多一點親子互動時間，像一星期設置一天親子日，增加員警與家人間的互動。

活動由台北市萬華區大理國小太鼓隊揭開序幕，接著登場的是親子互動魔術及婦幼警察隊演出兒童安全音樂劇場等節目，市警局也把園遊會常見遊戲搬到活動現場，像反毒九宮格、反詐騙彈珠台及拼圖等遊戲，讓小朋友遊玩過程也可建立預防犯罪觀念。

市警局也開放警察史蹟館、勤務指揮中心及刑事警察大隊拘留所，透過員警解說和展示讓參與親子日活動的小朋友瞭解父母平時上班情形。

市警局說，親子日活動從節目安排、文宣製作、場地佈置等，都精心規畫與設計，許多員警也攜家帶眷參與，現場不時傳出歡笑聲，也盼透過活動加強員警親子互動關係。