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影／享農樂 金山青農教種地瓜苗、親手挖地瓜焢土窯

2019-08-23 09:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

很多人都吃過地瓜，但是多半不知怎麼挖出來的，新北市金山汪汪地瓜園青農賴家華，在園區內規畫專區教導民眾如何種地瓜苗、怎麼挖地瓜，還有如何焢窯烤地瓜，園內還有引自大屯山天然山泉的戲水池，是夏日知性遊玩好去處，適合親子一起李享受農田的樂趣。

汪汪地瓜園的由來很有趣，是園內1隻名叫旺旺的小黃狗，因此才取名汪汪，園區位於六股平原以金山地瓜專業種植區最頂端，有著得天獨厚的環境，是第一個受大屯山水系山泉所灌概的地瓜園，只是小農種植地瓜的地方，並不是專業的休閒農場，但提供了一個與土地親近的場域，讓民眾可以就近體驗農地。

園內規畫地瓜專業種植區，種植數萬株的地瓜苗，並有小小地瓜農種植食農教育場、培育溫室及百坪的磚窯體驗區及土窯體驗區。

賴家華說，在這裡並不是要標榜地瓜或烤雞有多好吃，更不是提供多豐富的遊具或設施，而是讓到訪的親子創造出一段值得回味的記憶，親身體驗農家的樂趣。

賴家華表示，焢窯是一個農村小孩都不陌生的烤地瓜方法，小時候稱之為「哺憨吉」，在新北市農業局及金山區公所所舉辦的金山甘藷節活動的推廣下，吸引很多民眾來品嘗烤地瓜，但他希望自己焢窯才能真正和地瓜當朋友。

「下鏟時要慢，不要把地瓜挖破了」賴家華提醒民眾烤好地瓜，挖出土的瞬間最要小心，否則會挖破。來園區，大人可以負責焢窯，小朋友不會無聊，因為旁邊有沙坑區、溜滑梯區、水池區，為了不讓盛夏的氣溫影響遊興，也設置全場的水霧設備，還有電扇吹，不會太熱。

地址：新北市金山區重和里六股林74號

預約電話：0961555515

新北市金山汪汪地瓜園規畫專區教導民眾如何種地瓜苗、怎麼挖地瓜，還有如何親手操作焢...
新北市金山汪汪地瓜園規畫專區教導民眾如何種地瓜苗、怎麼挖地瓜，還有如何親手操作焢窯烤烤地瓜。記者游明煌／攝影
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新北市金山汪汪地瓜園規畫專區教導民眾如何種地瓜苗、怎麼挖地瓜，還有如何親手操作焢窯烤烤地瓜。記者游明煌／攝影
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新北市金山汪汪地瓜園規畫專區教導民眾如何種地瓜苗、怎麼挖地瓜，還有如何親手操作焢窯烤烤地瓜。記者游明煌／攝影
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