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不用帶錢包了！光復市場全面開放悠遊卡付費

2019-08-22 20:17聯合報 記者郭頤╱即時報導

現在去傳統市場真的可以不用帶錢包了嗎？台北市繼去年悠遊卡進駐士東市場，部分使用智慧支付後，持續推動傳統市場改造，現在光復市場成為北市第一個所有攤商都可以使用無現金支付的傳統市場，而即日起至9月15日，用悠遊卡消費滿額就送買菜金。

國父紀念館對面的光復市場，去年由北市府斥資千萬整修，為配合市府推動無現金城市，悠遊卡全面進駐，所有攤位都可以使用悠遊卡付款，成為北市第一個全面使用悠遊卡、行動支付及信用卡等無現金支付的傳統市場，要讓市民朋友省去翻找零錢的麻煩。

悠遊卡公司表示，去年悠遊卡進駐士東市場，配合士東市場的改造，整潔清新的消費空間，加上快速便利的智慧支付，讓民眾上菜市場變一大享受，相信這次光復市場更可以提供市民全新體驗，帶動其他傳統市場的無現金化。

悠遊卡公司表示，傳統市場是悠遊卡積極進駐的零售通路，未來幸安市場將陸續上線，大龍市場也會規劃為悠遊卡方便使用的場域。

另外，悠遊卡公司為慶祝光復市場全面開放悠遊卡付款，即日起至9月15日，推出悠遊卡消費滿額贈買菜金活動，單筆滿100元送10元買菜金，滿200元送30元買菜金，若單筆消費滿400元，更贈送造型悠遊卡一張，數量有限，送完為止。

即日起至9月15日，用悠遊卡在光復市場消費單筆滿100元送10元買菜金，滿200...
即日起至9月15日，用悠遊卡在光復市場消費單筆滿100元送10元買菜金，滿200元送30元買菜金，若單筆消費滿400元，更贈送造型悠遊卡一張，數量有限，送完為止。圖／悠遊卡公司提供
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悠遊卡傳統市場北市

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