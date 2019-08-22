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台鐵砍路樹先斬後奏 汐止議員怒要求開罰

2019-08-22 19:33觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止火車站出口好幾棵路樹被砍，引起民怨，市議員張錦豪對於台鐵沒有經過合法程序就擅...
汐止火車站出口好幾棵路樹被砍，引起民怨，市議員張錦豪對於台鐵沒有經過合法程序就擅自將路樹斷頭，表達強烈不滿。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止火車站前陣子近秀峰路出口的好幾棵路樹被砍，引起不少民怨，就連手扶梯也長期故障塌陷，好幾年就這樣放著，像荒廢一樣實在難看，今(22)日市議員張錦豪現場會勘，對於台鐵沒有經過合法程序就擅自將路樹斷頭，表達強烈不滿。

緊鄰汐科路，只見原本的大樹，現在全被斷頭，雖然，是為了改善無障礙空間，但這樣的處理方式，引起地方強烈反彈，所以，立委段宜康服務處、市議員張錦豪就邀請台鐵、市府景觀處、公所等相關單位現場會勘，對於台鐵沒有經過一定程序辦理遷移，就擅自砍樹，議員張錦豪直批根本就是便宜行事，也要求市府景觀處要依法開罰。

市議員張錦豪表示，針對秀峰路廣場樹木問題，請台鐵與新北市政府景觀處，詳加瞭解後，依法辦理。之後如果類似移植樹木之情形，請台鐵評估並洽詢業管機關，依照相關規定處理。另外，一旁路燈基座電線裸露，周遭未有完善防護措施，已造成公共危險之虞，限台鐵於1周內全面完成改善及整平。

張錦豪指出，另外，汐止火車站秀峰路出口這裡的手扶梯，早就故障塌陷，但是上面整個拆走，留下底座空盪盪，議員直批就像荒廢在這裡一樣，整個環境很髒亂，好像沒人管。

目前台鐵已經在辦理報廢作業，核準後才能拆除，所以，在進行報廢期間，也請台鐵立即改善及優化隔離設施，故進行報廢期間，請台鐵立即改善及優化隔離設施外，評估電扶梯改建計畫可行性等相關事宜，但在做好之前，先修改可以讓民眾行走的通道。

台鐵汐止

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