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記功嘉獎不夠看 新北用看板公開表揚績優同仁

2019-08-22 18:01中央社 新北22日電

消防局第一救災救護大隊海山分隊外牆近來懸掛起女消防分隊長蘇筱琁救人看板，讓過往民眾印象深刻，甚至以為是電影看板，其實這是新北市人事處有別傳統記功嘉獎的獎勵新作法。

新北市政府人事處處長郭素卿接受中央社記者採訪表示，有許多在第一線服務民眾的公務人員常有感人故事，但過去表揚方式就是記功嘉獎或舉辦活動進行表揚，但船過無痕，可能就沒有人再記得同仁出生入死的表現。

她表示，為實際「公開表揚」績優同仁，人事處近來從各單位的推薦人選中找到消防分隊長蘇筱琁，蘇筱琁於今年4月板橋南雅西路一起住宅火警中，成功搶救一名4個月大嬰兒，而這次大型看板就採用蘇筱琁利用「共生面罩」成功搶救的動人畫面，讓路過民眾還以為市府在為電影宣傳。

郭素卿表示，用看板表揚同仁是領先全台的創新作法，希望有別於傳統作法來獲得大眾滿滿的支持與肯定，未來將會視各單位報獎的資料中尋找感人的故事，用看板來具體展現同仁的用心與努力，至於看板懸掛的地方將視表揚人員的單位所在及顯眼的地方，若這個作法能獲地方好評就會持續辦理。

消防局表示，蘇筱琁擔任消防局第一救災救護大隊莒光分隊分隊長，也是新北市首位女性消防分隊長，今年擔綱消防形象月曆主角之一，其體能與消防戰技不亞於男性且出勤任務勇於任事，顛覆消防工作一般由男性擔任的傳統印象。

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