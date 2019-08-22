被叔叔偷摸身體 社會安全網介入協助

2019-08-22 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北地檢署與犯罪被害者保護協會、更生保護協會，與新北社會局合作建立「聯繫平台」，給予被害者緊急救援和安全保護與輔導，曾有12歲小良被社區怪叔叔偷摸身體敏感部位，社會局與犯保協會介入，不僅讓怪叔叔接受法律制裁，同時由社工給予輔導，也為他申請犯罪被害補償金。

新北地檢署檢察長朱兆民說，被害者需求相當多元，包括經濟、就業、就學，或是心理、醫療、復健等，地檢署與市府合作，希望雙方建立犯罪被害人保護業務聯繫平台，相互整合網絡資源並互相提供支援，打造社會安全網2.0。

小良（化名）是單親家庭，爸爸負擔家庭經濟忙於工作，由阿嬤隔代教養，平時與弟弟在社區與其他小孩玩耍，有天小良跟阿嬤說，社區裡有怪叔叔摸他身體敏感部位，最後由小良父親向新北家防中心求助。

家防中心社工帶著小良與家屬向犯保協會求助，犯保也提供法律諮詢及心理諮商，社工也協助阿嬤及父親理解小良身心受創情形，另也報警處理，最後怪叔叔因此被羈押。

朱兆民說，其實實務上有6成被害者是車禍造成，曾因車禍造成原家庭失去經濟支柱，得知後前往幫助，把家增設店面，讓受害者家屬可以邊工作邊照顧家庭。也曾為因車禍成身障者，因此協助改善家內無障礙空間，減少家人負擔。