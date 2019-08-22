毛孩的美食饗宴 北市推10家毛孩米其林餐廳

2019-08-22 16:22 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市動保處今上午舉行記者會，公布「台北市動物友善毛其林餐廳」清單，為毛孩挑選出10家具寵物套餐的動物友善餐廳，包含四目咖啡、媽！有狗和彼克蕾友善咖啡館等餐廳，讓毛孩家庭外出能有更多選擇。

台北市推廣動物友善空間邁入第4年，據動保處統計，在123處動物友善空間中，動物友善餐飲店即有78處，其中更有26處店家備有寵物套餐，或免費招待毛孩點心等服務。

北市產業局長林崇傑表示，北市目前除已落成5處狗運動公園及狗活動區外，也廣邀民間業者開放場所，截至今日已有105家業者提供動物友善空間與服務，合計共123處店面。

動保處今年參考民眾耳熟能詳的米其林餐廳指南，為毛孩挑選出提供寵物套餐的10家毛其林餐廳名單，上午記者會現場有一直是晴天（松菸店）、金屋藏車食堂、寶媽米克斯咖啡廳、Yoh曜日義式餐酒館與北投雅樂軒酒店的聚聚樂餐廳等5家毛其林餐廳，帶來美味寵物套餐，讓狗狗來賓們品嚐。

許多毛爸媽曾嘗試在家自製毛孩食物，研究哪些食材毛孩不能吃，動保處表示，現在毛其林餐廳已為毛孩規劃各類健康寵物鮮食套餐，不僅美味，更符合低油低鹽的原則，讓毛孩吃得開心且健康。

另外動保處提到，動物友善餐廳中，還有「鄰居家Next Door」、「品藏早午餐」、「貳樓」、「dé PLACE德普雷斯」、「金烤盃」和「大毛屋涮涮鍋」等9家餐廳免費招待毛孩點心，歡迎毛孩進入。