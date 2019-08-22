令人羨慕！上班直接把孩子給公司照顧

2019-08-22 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局鼓勵企業設置幼兒園，並給予更新托兒設施費用，讓員工上班時可以將孩子交給企業照顧，就有員工說「不用再公司學校兩邊跑」，勞工局長陳瑞嘉今也說，即日起開辦職場婦女關懷方案，讓在職婦女不論在托嬰、托兒、托老，都能獲得協助。

新北蘆洲區的功學社在2006年設立燕翔幼兒園，2012年接受新北勞工局補助更新教材及遊樂設施等硬體設備費用，金額達到69萬元，勞工局表示，有意願設立托嬰中心或幼兒園的企業，提供最高3百萬補助，並有專家諮詢及教保母補助。

員工家長指出，幼兒園附設於公司大樓旁，上下班不用公司學校2邊跑，不用擔心無法準時接送孩子，更能夠安心上班，工作效率也相對提升，減輕不少壓力，不用考慮為了照顧家人必須離開職場。

陳瑞嘉表示，統計顯示超過65%婦女提早退離職場主要原因包含準備生育、照顧子女及料理家務等，為了達到「照顧不離職」，即日起也整合跨局處的托嬰、托兒、托老等資源，提供職場婦女關懷方案，讓職業婦女獲得協助。