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上月爆首例本土屈公病 新北今解除疫情列管

2019-08-22 15:38聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市土城區上月26日出現今年首例本土屈公病病例，新北市衛生局在確診當日派員完成個案疫情調查及環境孳清，也對病例住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消等，同時針對病例住家及活動地半徑50公尺，共761人進行健康關懷，其中1人有症狀，經就醫追蹤為其他疾病，順利康復，今天已解除列管。

新北市衛生局長陳潤秋表示，接獲首例通報後，立即派員進行各項緊急防治作為，確診當日完成個案疫情調查及周遭環境孳清，並對病例住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清防治工作，另外病例住家及主要活動地戶外半徑200公尺也進行化學防治噴消與孳清作業。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬指出，日前針對病例住家及活動地半徑50公尺共761人進行健康關懷，其中1人有症狀，後經診斷為其他疾病；另外也動員里鄰民眾進行社區孳生源巡查清除，執行共3次18里次的預防性區塊防治計畫，並列管區塊內高風險場域配合區塊防治噴消及孳清，成功阻斷疫情傳播。

許玉芬說，屈公病為蚊媒傳染病，雖然今天已解除列管，但炎熱氣候加上利於病媒蚊孳生如菜園、天溝等環境，唯有清除孳生源才是防治根本之道，再加上暑假將結束，各級學校陸續開學在即，校園定要加強「巡、倒、清、刷」，民眾也要持續每周定期居家環境巡查，落實戶內外積水容器清除。

新北市衛生局派員戶外化學防治噴消與孳清作業。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局派員戶外化學防治噴消與孳清作業。圖／新北市衛生局提供
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衛生局疫情

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