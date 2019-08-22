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影／路燈電線裸露、擅伐路樹 台鐵違法坦承疏失

2019-08-22 15:12聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市汐止火車站去年規畫改善無障礙空間，並與汐止區公所協議將火車站邊旁的路燈及行道樹移置他處，但近日當地居民卻發現行道樹被斷頭、路燈基座電線裸露，經調查發現，竟是台鐵未依照規定辦理移植，今民進黨議員張錦豪與新北市農業局景觀處前往現場勘查，景觀處也表示，將依法對其開罰。

汐止火車站秀峰路廣場旁的路燈及行道樹這個月初被發現遭到移除，不但行道樹遭斷頭，路燈基座電線裸露在外，卻只用掉落在地上的封鎖線稍加隔離，不僅造成民眾行走的危險，也讓整體市容顯得髒亂不堪，張錦豪與景觀處、台鐵人員今皆前往現場勘查，張指出示，現今民眾環保意識高漲，且樹木資源珍貴，然台鐵卻因一時方便就隨意砍伐，十分不妥。

對此，台鐵坦承處理過程中有疏失，並將盡速改善情況，還給市民安靜整潔且安全的行走道路，台鐵表示，由於該區域道路許多磚塊凸起，讓行經民眾的安全受到疑慮，目前已爭取經費，並迅速改善、整平路面凸起問題。另，針對路燈及行道樹問題，台鐵表示，將與景觀處研議後，再依規定辦理無障礙空間。

景觀處表示，該處樹木屬新北市樹保條例第3條規定所稱的樹木，因台鐵未提送移樹計畫，且未經核准擅自砍伐，已違反條例第12條規定，將依第16條規定裁罰3千至5萬元罰鍰。

張錦豪說，因該處路燈基座電線裸露，周遭卻無完善的防護措施，已有造成公共危險的疑慮，已要求台鐵在1周內改善，並全面整平路面，還給居民安全的空間。

汐止火車站秀峰路廣場被發現不但行道樹遭斷頭，路燈基座電線裸露在外，造成民眾行走的...
汐止火車站秀峰路廣場被發現不但行道樹遭斷頭，路燈基座電線裸露在外，造成民眾行走的危險，也讓整體市容顯得髒亂不堪。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民...
民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民行走危險，更讓市容髒亂不堪。記者胡瑞玲／攝影
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汐止火車站秀峰路廣場被發現不但行道樹遭斷頭，路燈基座電線裸露在外，造成民眾行走的...
汐止火車站秀峰路廣場被發現不但行道樹遭斷頭，路燈基座電線裸露在外，造成民眾行走的危險，也讓整體市容顯得髒亂不堪。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民...
民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民行走危險，更讓市容髒亂不堪。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨張錦豪與景觀處、台鐵人員今皆前往汐止火車站秀峰路廣場勘查，張錦豪要求台鐵盡...
民進黨張錦豪與景觀處、台鐵人員今皆前往汐止火車站秀峰路廣場勘查，張錦豪要求台鐵盡快改善現況。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民...
民進黨議員張錦豪指出，汐止火車站旁的路樹及電線遭移除，卻只稍加隔離，不但造成居民行走危險，更讓市容髒亂不堪。記者胡瑞玲／攝影
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台鐵行道樹

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