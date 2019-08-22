城鄉局協助富豪、潭興社區劃定更新地區 加速都更重建

2019-08-22 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市推動「都更三箭」，新北市城鄉局在8月15日公告富豪社區及潭興社區為海砂屋，並協助兩社區免費海砂屋鑑定，協助規畫更新地區，提供社區住戶重建方向建議，讓都更順利推行，避免危及民眾居住安全。

城鄉局表示，板橋埔墘富豪社區及樹林文林段潭興社區兩處皆已判定為海砂屋，且社區住戶多數凝聚共識朝都市更新重建辦理。城鄉局局長黃一平特別前往板橋富豪社區訪視，並表達關心、協助劃定更新地區，讓後續整合門檻降低，加速更新進行。

黃一平表示，新北市政府自成立都更推動辦公室後，推動辦公室同仁陸續進場與都更推動師共同協助富豪社區，並主動至社區現勘訪視與社區住戶開會，原本社區未符合更新單元劃定屋齡須達30年規定，透過都更處免費海砂屋鑑定與工務局行政簡化作業，協助社區進行專業鑑定工作。在判定為海砂屋後，突破既有劃定規定並已開始整合籌組更新會，同意門檻業達八成以上。

黃一平指出，而在潭興社區方面，推動辦公室也深入社區直接面對住戶，提供現階段可行重建方式建議，同時在里辦公室及社區整合共識下，朝更新會籌組。推動辦公室現階段的一小步努力，希望給社區正向力量，促成社區往前邁進的動力。