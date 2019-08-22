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9月2日起台北市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費

2019-08-22 13:57聯合報 記者郭頤╱即時報導

北市交通局停管處今宣布自9月2日起，市府轉運站及景美夜市周邊共2072格機車路邊停車格將納入收費路段，日前已開始在相關路段停車格掛設宣導吊環，提醒民眾未來收費措施，停管處長李昆振表示，將來會以各大商圈及捷運站周遭為規劃收費方向，盼有效管理機車停放。

台北市目前約有22萬格機車停車格，加入今年最後一波納入收費的市府轉運站及景美夜市周邊停車格，約有2萬格實施收費措施，李昆振說，因考量北市有充沛大眾運輸資源，為增加機車路邊停車周轉率，減少長期占用，便陸續規劃機車停車格收費路段，以便管理機車停放需求，落實使用者付費概念。

目前台北市已有公館商圈等14區的機車格要收費，此次新增的市府轉運站收費路段包含忠孝東路5段、逸仙路、松高路及松仁路等區塊，收費時段為星期一至星期日的早上9點到晚上8點，費率以停一次20元計算(同一天內停放於實施範圍內不同路段的停車格，收費仍以一次為限)。

景美夜市周邊收費路段則包含景中街、景文街、景美街和景後街等區塊，收費時段為星期一至星期六的早上10點到晚上8點，費率同樣以停一次20元計算，李昆振表示，收費後將觀察當地停車情況，未來持續檢討機車收費路段，以改善整體停車環境。

停管處營運科長羅至浩提到，為改善收費區域的停車環境，會設置收費牌面於收費路段，並將停車格從原本的100公分縮減至70公分，盼減少民眾隨意搬動他人機車情況，提升停車秩序；而針對居住於收費路段的當地居民，未來會持續推出機車路邊停車的月票(300元/月)規劃，目前西門、內湖和士林等區域，已有提供月票服務。

另外羅志浩提醒，目前北市的機車停車格都可以用自助開單方式繳費，只要在12月31日前下載「路邊好停車」、「車P-首都方便停」APP或於LINE搜尋「國雲停車」LINE帳號登錄車號，停車後掃描收費牌面下方之QR-code或直接點選路段，完成手機登錄開單繳費後，即可享有停車費5元折扣優惠，歡迎民眾多加利用。

北市停管處提醒民眾，自9月2日起市府轉院站周邊共902格機車停車格將開始實施收費...
北市停管處提醒民眾，自9月2日起市府轉院站周邊共902格機車停車格將開始實施收費。紅線部份為將收費路段。圖／北市停管處提供
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機車族注意！9月2日起市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費。圖／聯合報系資料照...
機車族注意！9月2日起市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費。圖／聯合報系資料照片
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北市停管處提醒民眾，自9月2日起景美夜市周邊共1170格機車停車格將開始實施收費...
北市停管處提醒民眾，自9月2日起景美夜市周邊共1170格機車停車格將開始實施收費。紅線部份為將收費路段。圖／北市停管處提供
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