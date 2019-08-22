影／打造宜居城市 新北市E19服務再升級

2019-08-22 13:50 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



新北市消防局上午舉行「效率、便利、貼心E-1-9服務再升級」記者會，告訴市民新北消防局最新的服務項目與效率，而市長侯友宜到場致詞時也強調，新北市將科技運用與便民結合，就是希望把新北市打造成安居樂業的宜居城市。

新北市政府消防局「119派遣專家系統」在102年成立迄今，歷經過多次重大災難歷練，並隨著「智能城市」的發展，將原有系統進行升級，讓新北E-1-9這項服務達成以下五大目標，同時也成為全國首創的服務。

第一、新北119派遣系統透過大數據派遣模組快速運算、定位，派出最適當的消防人力，是全國六都最快，只要20秒即能完成派遣。

第二、原本愛心簡訊1.0僅提供市民救護車已派遣訊息，新北安心簡訊2.0服務運用GIS系統，提供市民即時查詢救護車動態資訊。

第三、全國首創「遠距照護指導」，運用視訊提供市民遠距照護指導服務，包含CPR、中風、小兒急救等線上諮詢，讓報案民眾在救護車到達前，可以協助蒐集患者影像，提供民眾正確的急救處置。

第四、119與110一鍵便利互通，由於119與110專線相互通報與支援的案件每月約6千件，未來透過系統整合，能使119與110轉報案件一鍵就能互通，加速通報時效。

第五、全國首創「119火災緊急通報影像系統」，消防局與中保關懷社會福利基金會協力布建「119火災緊急通報影像系統」，當避難弱勢場所(托老、托幼、長照中心等)的警報器感應火災時，可以自動語音通報119並傳輸即時影像畫面，供消防局掌握情資。