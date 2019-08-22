19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



海砂屋重建牛步，台北市至今仍有數件「須拆除重建」海砂屋尚未進行重建或都市更新，台北市都更處今天表示，針對全市已公告並列管「須拆除重建」海砂屋，將主動畫定為都更地區，藉此降低提送都更事業計畫門檻，這次共計19處、約4.56公頃，近1000餘戶受益，盼加速海砂屋重建時程。

中央「都市更新條例」今年修訂後，授權地方政府主動畫定「迅行畫定更新地區」，讓提送都更事業計畫的所有權人比例降為1/2，形同減少重建門檻；又截至今年8月5日止，全市仍有20件列管「須拆除重建」海砂屋尚未進行重建或都市更新，其中1件位於山限區範圍內。

台北市更新處指出，海砂屋多為公寓、電梯大樓，土地及合法建築物所有權人整合較困難，根據「都市更新條例」第7條，市府將迅行劃定19處更新地區，其中，士林區多達7處位居第一，北投區則有4處、內湖區也有3處，於今年8月22日起公告實施。