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為偏鄉孩童 新北獲捐2部早療行動車

2019-08-22 13:21聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市好日子愛心大平台推動2個多月已媒合4604萬744元，新北蘆洲福安宮今響應並捐出2台早療行動車，未來會進入新北三芝、貢寮等偏鄉，協助家長早期發現需要早療的孩童，避免錯過黃金治療時期。

新北市長侯友宜說，過去大家都捐復康巴士、救護車，鮮少有人願意捐贈早療車卻，其實早療車是照顧偏鄉孩子的重要行動診療室，早療車上路後能讓新北市的資源不再集中於都會區，能深入偏鄉提供孩童諮詢與服務。

新北社會局指出，新北截至4月底有通報的發展遲緩兒童約有1萬3608人，佔全市0到6歲的人口數7.2%，但新北幅員遼闊，偏鄉又因地形、交通因素資源開發不易，大部分的醫療、教育、早療機構多數集中於都會區。

社會局說，家長帶發展遲緩兒童外出接受療育，必須舟車勞頓導致降低意願，甚至於隔代教養關係，認為孩子「大雞慢啼」，缺乏重視兒童發展的積極度，而錯過黃金治療期，導致兒童發展遺憾也增加教育成本與社會福利負擔。

新北市過去設立附有親子館的公共托育中心，治療師能透過陪伴發現需要早療的孩童，但皆是定點式服務，社會局表示，早療車投入服務後，不僅提供遊戲的空間，也有治療師隨車，若發現個案就能立即轉介給醫療院所。

社會局長張錦麗指出，早療車內有各項療育訓練教材，並提供照明設備、小型冷氣機，另也有電視牆、活動帳篷、課桌椅，作為評估篩檢與社區諮詢的空間。

新北蘆洲福安宮今捐出2台早療行動車，未來會進入新北三芝、貢寮等偏鄉，協助家長早期...
新北蘆洲福安宮今捐出2台早療行動車，未來會進入新北三芝、貢寮等偏鄉，協助家長早期發現需要早療的孩童，避免錯過黃金治療時期。記者王敏旭／攝影
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偏鄉侯友宜

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