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119通報結合影像資訊 消防可即時掌握火場

2019-08-22 13:15中央社 新北22日電

新北市府消防局「119火災緊急通報影像系統」，結合中保關懷社會福利基金會佈建前端影像攝影鏡頭，讓托老、托幼、長照中心警報器感應火災時，可以掌握火場即時影像資訊。

市府消防局今天表示，透過公私協力的機制，與中保關懷社福基金會合作，佈建火災通報影像系統，讓避難弱勢場所警報器感應火災時，不但可自動語音通報119，更可傳輸即時影像畫面供消防局掌握情資、通報與指導場所人員緊急應變。

消防局表示，目前只有泰山托老中心等12套系統辦理，在警報系統上，擴充影像系統。將來逐步朝托老、托幼、長照中心等避難弱勢場所擴及裝設。

市長侯友宜今天前往消防局瞭解影像資訊系統運用情形，也頒發感謝狀給中保社福基金會副董事長林建涵。他致詞時強調，安居樂業是他重要的施政方向，感謝民間力量一起守護市民安全。

消防局表示，救災救護派遣系統從傳統的84秒派遣時間，縮短為最快20秒效率派遣，並運用大數據派遣模組快速運算、定位，提升派遣效能。

消防局表示，透過「安心簡訊2.0」系統，除提供市民救護車已派遣訊息，還運用GIS地理資訊系統，能即時查詢救護車動態資訊。

消防局還運用視訊，可以遠距指導救護，除心肺復甦術CPR、中風、小兒急救等線上諮詢項目，報案民眾透過手機的簡訊連結點選，可以讓智慧手機的即時錄影功能與消防局連線，讓救護派遣人員蒐集患者影像情資，提供民眾正確的急救處置。

消防局表示，119救災救護派遣系統已經與警方的110勤務指揮系統整合，每月相互通報與支援的案件約6000件，透過消防與警察局系統整合，使轉報案件一鍵互通，加速通報時效。

火災救護車

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