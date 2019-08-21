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新北推小農電舖直銷站 上網就能買到冠軍文旦

2019-08-21 22:44聯合報 記者江婉儀╱即時報導

中秋佳節將至，新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北市文旦柚，推出「小農電舖直銷站」平台，民眾只要上網就能買到歷屆冠軍柚，還有限量採果體驗一日遊、文旦展售會、植物染DIY等豐富活動。

板橋大遠百表示，明天起至9月6日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦展售會，現場有超大柚子塔展示、柚子及加工品展售，現場報名DIY體驗的朋友還可以免費獲得1顆文旦柚，大遠百以行動支持在地小農，供應平台讓優質小農發揮，未來也期許與市府維持緊密合作，讓更多消費者看見新北小農的特色農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區集中在八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。八里文旦柚多為30年以上老欉，今年預計在8月24日開始採收，目前測試甜度已達到10至13度，因為文旦柚屬後熟型水果的關係，民眾買回家後，將柚子放在陰涼通風處5至7天，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。

農業局表示，今年集結2011年至2018年新北最強柚王，推出「小農電舖直銷站」平台，整合八里區通過3章1Q驗證的文旦柚農，只要在平台下單付款，就可以買到最頂級的新北文旦柚。

8月24日、28日、31日舉辦限量採果體驗一日遊程，歡迎大家來遊產地，吃在地，來不及報名的朋友也不用灰心，8月31、9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等，詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢。

板橋大遠百表示，明天起至9月6日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦展售會，現場有超大...
板橋大遠百表示，明天起至9月6日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦展售會，現場有超大柚子塔展示、柚子及加工品展售，現場報名DIY體驗的朋友還可以免費獲得1顆文旦柚。記者江婉儀／攝影
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新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北市文旦柚，推出「小農電舖直銷站」平台，...
新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北市文旦柚，推出「小農電舖直銷站」平台，民眾只要上網就能買到歷屆冠軍柚。記者江婉儀／攝影
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農業局表示，今年集結100年至107年新北最強柚王，推出「小農電舖直銷站」平台，...
農業局表示，今年集結100年至107年新北最強柚王，推出「小農電舖直銷站」平台，整合八里區通過3章1Q驗證的文旦柚農，只要在平台下單付款，就可以買到最頂級的新北文旦柚。記者江婉儀／攝影
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文旦八里

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