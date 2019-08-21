飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜近期因不願表態擔任國民黨總統參選人韓國瑜的新北競總主委，讓外界認為侯與韓不同調，政治壓力相繼而來，不過侯今下午參加記者會時，開口唱了「堅持」，也提到堅持做自己，似乎也唱出心中話，不過侯友宜笑說「這首歌不是我選的」。

新北市第8屆婦女大學於今舉行成果展，今年與「夢想的力量無限大」搭配「我是大明星」主題，新北市長侯友宜也獻唱「堅持」，侯友宜說，他歌詞都記不太熟搞不清楚，自己非大明星，但這首歌很有意思，做人做事要堅持。

在土城地區承辦婦女大學並教導姊妹跳舞的江雯瑩說，參加婦女大學等於拿到夢想的入場券，不僅交到好朋友，還有人甚至學習第二專長在外面就業，開創事業第二春。

除了唱歌外，侯友宜也說，新北婦女大學進入第8屆，8橫著看像是無限遠，這屆的主題就是夢想無限大，鼓勵更多的婦女朋友多多參加，不僅能擴大知識和興趣，也能參與社區公共事務，落實性別平權。

新北社會局長張錦麗說，婦女大學開辦以來，累計1078個班級，有3萬2650位婦女朋友參與學習，今年更首度首度開辦婦女權益促進類的法律課程、婦女領導人才培力類課程，提高升婦女的自信心及領導能力。