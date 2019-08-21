上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



時力立委黃國昌今早開記者會踢爆，新北市教育局運用中央前瞻計畫經費，其中1.3億建置智慧教室「影音整合控制器（圖左白色小箱子）」，遭第一線老師批得標廠商來裝的是「垃圾箱」，難用又複雜。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 時力立委黃國昌今早開記者會踢爆，新北市教育局運用中央前瞻計畫經費，其中1.3億元建置智慧教室「影音整合控制器」，遭第一線老師批評得標廠商來裝的是「垃圾箱」，難用又複雜，台南市也採用；經釐清若教室有2台以上教學電腦，因廠商只串連1台，要切換反而更不便；教育局表示，會跟廠商協調改善。

新北市教育局指出，由於目前仍在施作階段，都尚未驗收及收款，跟廠商有討論改善空間，教育局長張明文今也特地到教室查看，表示確實有改善空間。

該影音整合控制器原意要將教室內電腦、投影等設備串連，教師不用開東開西，透過該盒子就可以開啟其他設備；但據記者現場實地了解，主要有3個問題，首先是廠商只串連1台電腦，若教室有2台以上電腦，除了開整合器外，原本的切換器也需開啟，要切換2台電腦仍要使用原切換器，變得更複雜，第一線老師根本沒在用。

此外，原本教師想像中的「一鍵開啟」也沒有實踐，電腦還是需要自己開機。

另該系統眾所矚目的「無聲廣播」，若教務主任要找某班學生，可免於全校廣播干擾其他班級，直接秀在特定教室布幕；但由於廠商設定連到整合器的Android系統，而非教學用電腦，因此主任還需告知老師，請老師透過整合器切換教學電腦到Android系統，不夠智慧。

基層資訊老師指出，整合器原本是要優化、簡化教學，作業方式卻變得更複雜化，是外加問題而非整合。記者與教育局教育研究及資訊發展科比對發現，廠商根據合約內容施作只需施作1台電腦，若教室只有1台電腦較無問題，2台以上可能造成不便，大部分教室只有1台電腦。

教育局表示，目前還在施作階段，將整合更多第一線老師反應狀況「滾動式修正」，雖然2台以上未在合約內規範，但將於每周開會時向廠商溝通要求改善。

另有教師今也到教室查看現況，該班只有一台電腦做教學使用，該教師指出，確實比以前開關操作方便一點，開控制器就可以使用麥克風、投影，不過電腦電源要自己開；另該教師指出，上述無聲廣播問題在普遍技術比較難達到。