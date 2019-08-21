森巴舞來慶祝 雙溪銀髮俱樂部熱情揭牌

2019-08-21 18:59 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



雙溪區外柑里民活動中心銀髮俱樂部揭牌儀式，社區森巴舞團穿著華麗服裝熱情慶祝，展現在地礦業風情。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 雙溪區外柑里民活動中心今(21)日舉辦銀髮俱樂部揭牌儀式，邀請到隔壁的長源社區森巴舞團穿著華麗服裝熱情地扭腰擺臀，展現在地礦業風情，桃園市海旨玉清慈善會也前來提供贊助，會長林進福為雙溪在地人，希望拋磚引玉，鼓勵雙溪人回鄉造福桑梓。

礦車造型的帽子，搭上森巴特色的羽毛，修身短褲凸顯森巴舞的身材線條，今天外柑里銀髮俱樂部揭牌啟用儀式，邀請隔壁長源里的社區森巴舞團進行開場。

長源社區發展協會總幹事石雅渝表示，森巴舞的服裝設計來自於社區舊時的礦業意象，綠黑相間的衣褲，點綴著煤礦、鐵鍬形狀裝飾，頭上帽子除了有採礦車，還有探照燈，每樣細節都充滿巧思，希望今天的表演，帶給外柑里民歡樂，洋溢熱情。

社區的老人家在今天的大日子拄著拐杖相聚，體驗銀髮俱樂部的按摩設施，玩疊杯，一齊幫廚房挑菜，準備著美味的共餐。揭牌儀式開始，日後老人家便能在這裡吹著冷氣、唱卡拉ok，活絡彼此感情。

外柑里長楊文定表示，很感謝新北市推動銀髮俱樂部政策，還有議員服務處、公所及各種慈善會的幫忙，讓外柑里的銀髮俱樂部設備齊全，將來也會多辦些活動，讓長者們培養前來銀髮俱樂部的習慣，關心鄰舍。

市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，林裔綺議員相當關心外柑里的銀髮俱樂部成立，未來也會多多前來，陪長輩們共餐，分享日常生活。

雙溪區長藍瑞珉表示，雙溪區的老年人口比例已高達27%，銀髮俱樂部的成立，讓老人家不只是待在自家，而是鼓勵走出戶外與社區交流，讓銀髮生活更加充實、身體更加健康。

桃園市海旨玉清慈善會會長林進福表示，慈善會今天除了贊助外柑里外，也為泰平里、三貂里兩個新成立的銀髮俱樂部提供捐助，期盼透過行動，呼籲雙溪人回鄉回饋社區長輩，讓老人家在銀髮俱樂部共餐、參與活動，內心感受到被重視，讓故鄉充滿溫情。