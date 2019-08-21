北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午主持公安督導會報，再度對酒店、小吃店、咖啡店違法經營等情況感到極度不滿，柯文哲當場質疑，開個酒店，裝潢3000萬，但卻不合法，怎麼會敢呢，「這是我想不通的地方」，最後更嗆聲，「把地址送到市長室」、「我去消費一下」、「我去看一下好了」，並痛批商業處「我不要聽解釋」，就是去想一個解決的辦法。

對此，商業處表示，會再和都發、建管等相關局處研議。

根據商業處今天的報告，北市「凱冠名店」（原富都名店）未辦妥酒吧業許可即營業，6月複查仍違法經營，同時也違反建築法，從重裁罰6萬元；「晶都名店」（原全盛名店）也是同樣類似狀況，從重裁罰6萬元，並限期改善。

不過柯文哲質疑，老是有酒店花了好幾千萬元裝潢，但其實卻是非法的，自己內心的疑問就是「為什麼他敢呢」，除非他是很有把握，所以以後要是抓到類似案件，第一個應該要問的是這個區是誰在管的，到底是哪一家派出所管的。

柯文哲表示，到底業者是不懂法令的無辜老百姓，還是覺得他很穩，到底是哪一種？隨後更對商業處嗆聲「把住址送到市長是，我去消費一下」。

實際上，不僅是酒店，北市中山區行天宮附近一間咖啡店也有類似違法土管經營的情況。商業處今在報告時，提到「任意門咖啡館」因違規作飲料店業及餐館業使用，遭開罰6萬元，並限期改善。