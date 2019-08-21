汐止新台五路瓶頸路段 縮分隔島增車道

2019-08-21 19:02 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止重要聯外道路新台五路，在南興路口交通瓶頸，市議員廖先翔爭取將分隔島退縮增加車道，現在接近完工，讓車流更順暢。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新台五路是汐止重要聯外道路，每天上班時間車流量大，尤其在南興路口這一段，因為，道路突然縮減，成了交通瓶頸，所以，市議員廖先翔也建議新北市政府交通局將中央分隔島退縮增加車道，現在接近完工，讓車流更順暢。

市議員廖先翔表示，汐止區新台五路上班時間大概從汐止區公所到康誥坑溪橋南興路這一段，是相對比較壅塞的，那其中一個原因就是因為新台五路大致上都是兩快一慢的配置，那之前康誥坑溪橋為了保障行人通行，原本的橋樑沒有做人行道，後來就用導桿區隔出行人通行的空間，但是同時也壓縮到了車道的空間，變成只有兩個車道而已，變成一個比較類似漏斗的瓶頸，路面突然縮小自然容易堵塞。

廖先翔指出，之前會勘本來是想說能不能外掛人行道，讓道路面積騰出來，但是因為有自來水管線，遷移可能也要二、三年的時間，緩不濟急，所以我們建議中央分隔島的部分是不是能夠退縮，將原本被吃掉的車道空出來，同時也能將原本的人行空間做一個實體而且比較寬的人行道，讓大家通行，現在工程進入尾聲，這一段新台五路恢復成兩快一慢的車道，也讓右轉車不會影響到直行車，做完後會讓整體車流更加順暢。

復興里長蕭素真說，上班時間車流越來越多，再加上前方科學園區車子也很多，每天早上塞車非常的嚴重，本來前幾年有建議外掛的人行道，但是因為有管路的問題，一直延誤到現在都沒有辦法實施，那廖議員上任後就幫我們想了一個辦法，將中間分隔島退縮，增加一個車道，並且做了一個人行道，讓人行更安全，那因為做好之後路幅有改變，希望在接近人行道前能夠加裝一個反光的路標，讓人車好遵循。