週邊店家輪流出菜 汐止興福長輩樂共餐

2019-08-21 19:05 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區老人共餐據點越來越多，興福里長韓君灝找了週邊的餐廳小吃店家一起做愛心，輪流供應菜色。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區老人共餐據點越來越多，新上任的興福里長找了週邊的餐廳小吃店家一起做愛心，輪流供應菜色，讓里內長輩們固定一個月兩次共餐，今(21)日市議員張錦豪、汐止區長陳健民都來和老人家動健康也吃飯話家常。

興福里長韓君灝說，活動中心沒有廚房，沒地方煮菜，只是為了讓老人家多多走出來，所以，就和鄰近的餐廳店家協調，號召一起做愛心，由熱心的店家輪流出菜，提供老人共餐的菜色。

市議員張錦豪表示，興福里的老人共餐很特別，是由附近的店家提供美味佳餚，而且吃飯前先動一動，老人共餐也要兼顧運動才能更健康。

市議員周雅玲服務處主任林三吉說，在這裡共餐很溫馨，結合社區的店家愛心讓共餐更有意義。

汐止區長陳健民指出，福興里每個月兩次在活動中心舉辦共餐活動，也希望越來越多地方加入共餐行列，讓汐止有滿滿的人情味。

店家把剛煮好的菜運到活動中心，當天的愛心店家做的是咖哩飯，還配魚丸湯，另外，也準備飯後冰涼甜點仙草，長輩吃的很開心。

里長韓君灝說，由店家輪流出菜，讓長輩吃不一樣的好料，每次共餐收費三十元，集合起來做為老人福利，像這次買了環保鐵碗，參加六次的老人家都送一個，也是鼓勵長輩多多走出來，一起共餐更樂活。