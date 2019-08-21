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雙溪高中田徑聯合暑訓 跑山享受在地風光

2019-08-21 19:06觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

雙溪高中舉辦第二年的四校田徑聯合暑訓，學生們來到雙溪區三貂里跑山，欣賞到雙溪在地...
雙溪高中舉辦第二年的四校田徑聯合暑訓，學生們來到雙溪區三貂里跑山，欣賞到雙溪在地的山河風光。 圖／觀天下有線電視提供
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雙溪高中為東北角唯一一所公立高中，為了幫助整合教學資源，這週舉辦第二年的四校田徑聯合暑訓，今(21)日帶著雙溪高中、瑞芳國中、貢寮國中及台北市麗山國中的學生們來到雙溪區三貂里跑山，除了鍛鍊各校田徑隊體能，也在跑山過程中欣賞到雙溪在地的山河風光。

齊聚在牡丹國小等待出發，雙中、貢中、瑞中及麗山國中的田徑小將們蹲坐著休息，曬黑的皮膚透露著暑訓的辛苦。延著牡丹溪跑到上游，四校學生們忍著大太陽爬坡，在一番努力後，到達終點，學生們分食著冰塊降溫，做完伸展操便在溪水邊用餐戲水。

雙溪高中田徑隊長鄭怡君表示，這樣的跑山訓練，與平日平地的練習很不一樣，坡度的挑戰，磨練著大家實力。貢寮國中田徑隊長陳韋仲表示，今天山訓雖然辛苦，但是大家還是順利完成挑戰，蠻順利的。瑞芳國中田徑隊長高承佑表示，大家在跑山時都會互相勉勵，為彼此加油，大家也就不輕彈放棄了。台北市麗山國中田徑隊長邱慈晏表示，藉由跑山，感受到跟都市很不一樣的空氣與自然環境，雙溪的山景河景相當漂亮，是很好的練習經驗。

雙溪高中校長彭盛佐表示，為了提升更好的體能，並且整合各校的教學資源，此次的聯合田徑暑訓已是第二年舉辦了，希望在教學上可以藉由老師們不同的專長教學，讓各校的田徑能更上層樓，也讓學生藉由暑假時間提升自我能力，將來在各項比賽中能有亮眼展現。

雙溪高中

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