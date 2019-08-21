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大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／攝影
捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／攝影
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雙北地區今天下午下起豪大雨，北市中山區多處路段出現淹水捷運中山站淡水信義線月台，也出現積水，捷運公司緊急派員前往清除。捷運公司調查，應是正在施工的4號月台因雨勢過大，導致月台天花板滲水，目前狀況已排除，6名施工人員正在還在檢查中。

今天下午臉書「爆料公社」出現許多貼文，指台北、新北有多處路段出現淹水，北市中山區也是淹水地區之一，其中中山北路上水淹達整個半輪高，轄區警方也派員前往現場，引導用路人勿駛入淹水路段，目前天氣放晴，淹水狀況已陸續排除。

捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／翻攝
捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／翻攝
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捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／翻攝
捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／翻攝
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北市中山區中山北路段，今天下午因雨勢過大出現淹水。記者蔡翼謙／翻攝
北市中山區中山北路段，今天下午因雨勢過大出現淹水。記者蔡翼謙／翻攝
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捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／攝影
捷運中山站月台今天下午出現積水。記者蔡翼謙／攝影
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淹水捷運北市

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