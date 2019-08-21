社子島文資會勘 北市都發局：估計僅2、3處可原地保存

2019-08-21 16:36 聯合報 記者郭頤╱即時報導



北市文化局今上午偕同文資委員到社子島進行文資現場會勘。記者郭頤／攝影 分享 facebook 台北市文化局日前針對社子島20處建物提出文資審議，文化局今上午偕同文資委員到現場會勘，現勘會議後，文化局表示，預計於下個月舉行文資審議會，審定哪些建物符合保留標準；都發局則說明，初步評估20處建物中僅有緊鄰玄安宮的2至3處較有機會原地保留，其餘建物多受社子島開發主要計畫限制，無法原地保存。

文化局因考量社子島開發是北市府重大建設，日前對社子島具文化資產價值的建物進行普查，並對20處建物提出文資審議，而社子島在105年已公告登錄5處歷史建築，分別為社子島玄安宮、燕樓李家、李和興宅、李忠記宅以及福州王宅。

「台北市社子島地區文化資產普查計畫」主持人王惠君解釋，該20處建物與周邊建築的聚落關係和原始價值，是本次會勘重點，另外會衡量建物是否具有地方特色，同時參考當地居民意見。

根據社子島文資普查計畫期初報告有8處較具歷史建築潛力，如溪州底郭宅、王宅與下溪砂尾的陳家祖厝和中洲埔李宅等。

都發局表示，經初步評估，目前20處建物中僅有緊鄰玄安宮的2、3處較有機會原地保存，包含溪州底郭宅、謝宅等，其餘建物多因位於社子島開發主計畫中重要用地，無法原地保存，如提防用地、變電所用地、交通用地和主要道路等地段。

此外都發局強調，社子島開發主要計畫在去年6月通過，已無法變更，除非撤案重提，而細部計畫則可與相關單位協調商討後，因應未來歷史建築位置，但都需與其他工程單位密切討論。