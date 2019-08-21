夜訪珊瑚媽媽「待產」 小朋友驚呼：第一次看到

2019-08-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市今年在8月17日舉辦珊瑚小學堂，以觀察珊瑚產卵活動為內容，讓大小朋友從活潑有趣的互動式教學中，認識珊瑚及珊瑚有性生殖的祕密，也讓民眾對珊瑚保育有更深的了解。

活動由海洋大學副教授識名信也帶著民眾認識珊瑚的有性生殖，並透過顯微鏡，直接觀察珊瑚體內一顆顆成熟、等待從珊瑚媽媽體內釋放出來的卵。所有人圍繞著養殖缸，屏息以待，終於看到一顆顆粉紅色的卵從珊瑚蟲體內釋放出來。有小朋友驚呼「哇！原來珊瑚媽媽是這樣生小寶寶的！」、「好酷，第一次看到」。

識名信也表示，在每年農曆6、7月的滿月左右，是珊瑚產卵高峰期。為了讓民眾不用晚上到海裡潛水，就可以觀察到珊瑚產卵，研究人員先到養殖池標記具有成熟卵子、準備生寶寶的珊瑚媽媽們，並在活動前把這些珊瑚媽媽移到養殖缸進行『待產』。