中原環工學用合一 助友邦索羅門建置氣象系統

2019-08-21 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



今年暑假中原大學環工系學生林昱翰，透過校方及中央氣局合作計畫，飛到南太平洋協助友邦索羅門群島，架設半自動氣象站及建立SoSAFE平台，並發揮所學簡報提出，台灣團隊所開發的類登革熱預警系統，為維繫友好邦交盡一份心力。

中原大學環境工程學系教授王玉純，帶領學生自2017年起參與中央氣象局與友邦索羅門群島的氣象合作計畫，協助索國提升防災、公衛、預報及資料收集管理之能力，最後建立一套完整的SoSAFE平台，供索國政府使用、資料存放，及自動化串接及預警。

中原環工系碩士班二年級學生林昱翰，8月9日至18日跟隨中央氣象局SoSAFE團隊到索羅門群島服務，他是唯一以學生身份參與的團隊成員。年紀輕輕的他與氣象局專業團隊，一起到索羅門群島架設氣象站，並協助該國強化氣象災害管理，以科技外交提供友邦貼心服務。

中原大學環工系參與氣象局SoSAFE計畫，協助收集當地氣象來建立地震、海嘯以及登革熱之早期預警系統。王玉純教授表示，這趟旅程中原團隊也開始建立台灣與索國衛生及醫療服務部的合作關係，由林昱翰負責簡報，將中原環工過去所做之研究成果及未來類登革熱預警系統的構想，介紹給索國衛生醫療團隊。

林昱翰表示，索國的氣象偵測硬體建構及網路資源落後先進國家，需用英語索國官員及民眾溝通，在短時間內，以簡單明瞭的方式清楚表達，台灣團隊所開發的類登革熱預警系統，未來對該國的幫助。

索羅門群島位在澳洲旁南太平洋群島之一，除首都有開發中國家規模，很多小島過著傳統鄉野生活，有的居民還打赤腳，沒有鞋子穿。林昱翰表示，很幸運能夠到索國開啟視野。服務期間每天早出晚歸，不停在各單位奔波、開會、解說，以及協助當地氣象人員的教育訓練，

此行令他印象最深刻的是看到索羅門群島艱困的生活環境與貧富差距，使他更加了解自己是多麼幸福。