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桃園市公告356處公車亭禁菸 下一步超商、咖啡店騎樓

2019-08-21 14:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

有鑒於桃園市高中職吸菸率成長至12.4%，較全國平均8%要高，桃園市衛生局今年5月起公告全桃園市356座公車亭全面禁菸，11月1日起正式開罰，違者最高可罰1萬元，副市長游建華今天主持市政會議，指示各局處加強宣導，以利落實法規；由於雙北市和高雄市今年9月將公告連鎖便利商店、咖啡店騎樓為全面禁菸場所，桃園市研擬跟進，預計明年著手規畫。

市府衛生局長王文彥說，桃園市18歲以上成人吸菸率從100年18.6%至107年10.6%，逐年下降，但成人室外公共場所二手菸暴露率由100年40.2%至107年44.3%，呈現上升趨勢，且近年高中職生吸菸率逐年增長，去年10.2%成長至今年12.4%，全國平均去年為8.3%、今年為8%，預估桃園市未來成人吸菸率仍有上升可能，市府持續擴大畫設禁菸區，減少曝露率。

桃園市衛生局去年將轄內衛生行政單位周邊環境納入禁菸區，總計13處，今年進一步公告桃園市356座公車候車亭列為禁菸區，候車亭屋簷之垂直投影面積區域範圍均屬禁菸區，候車亭已經全面張貼警語，提醒癮君子切勿吸菸，最高可罰1萬元，勸導期6個月，11月起開罰。

副市長游建華說，吸菸危害人體健康，二手菸亦被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，衛生局依據菸害防制法持續擴大禁菸區範圍，請市府各局處協助加強宣導，讓民眾了解禁菸範圍，以利落實法規。

衛生局健康促進科指出，桃園市高中職生吸菸率上升，由於學生上下課時段在公車亭停留頻率高，避免其他民眾吸菸，讓學生吸入二手菸甚至進而仿效，今年先將公車亭列入禁菸場所為重點工作，至於雙北推動的超商與咖啡廳騎樓禁菸，由於前置作業多，不是說禁就禁，未來將邀四大超商與咖啡廳業者討論，再做進一步規畫。

桃園市衛生局今年5月起公告全桃園市356座公車亭全面禁菸，11月1日起正式開罰，...
桃園市衛生局今年5月起公告全桃園市356座公車亭全面禁菸，11月1日起正式開罰，違者最高可罰1萬元。記者張裕珍／攝影
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禁菸咖啡廳

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