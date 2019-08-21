新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市長侯友宜上任後力推捷運三環六線，工程如火如荼進行中，今年底捷運環狀線第一階段將完工，接下來2020年淡海輕軌第一期藍海線以及2022年安坑輕軌也將陸續通車，2022年完成「一環二線」。新北捷運局表示，2030年將串起三環六線路網，讓新北市軌道運輸，擠身國際級城市。

新北捷運局長李政安表示，環狀線通車後，新北市民搭乘路線間的轉乘，不用再到台北市，比目前路線最多可節省20分鐘，環狀線目前依照營運班表，進行系統穩定性測試。

對於測試期間沿線噪音，新北市長侯友宜日前視察環狀線量測噪音情形，表示列車行駛分貝雖符合法規標準，但還是要將對民眾的影響降到最小，7月開始投入2億1千多萬，除了鋼軌拋光及車輪磨圓，也提升沿線共3148公尺隔音牆性能，8月底也要完成10處鋼軌自動潤滑系統，改善小轉彎半徑高頻尖銳噪音。

李政安說，環狀線通車前也會將車站周邊及站間道路與人行道更新改善，長度達22.5公里，目前車站周邊已全數完成，僅剩站間的4.2公里待完成，另外全線也將增加機車停車位、無障礙坡道、加大排水溝斷面，並將電箱移至中央分隔島，提供舒適良好的人行環境。

捷運局表示，目前淡海輕軌第一期藍海線進度達93%，2019年底工程完工後，將進行綠山線及藍海線路線整合測試、模擬演練及初履勘作業，預計2020年通車，而淡水漁人碼頭站（V26站）的土開基地，將設置轉乘停車場及輕軌轉運中心，建構以淡海及八里輕軌為中心的轉乘路網，帶動漁人碼頭再生、沙崙站文創產業開發。