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五股海砂屋拆除進度 侯友宜視察鼓勵民眾都更

2019-08-21 13:44聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除，新北市長侯友宜今天到現場了解進度，關心住戶近況，侯友宜表示，海砂屋已經危及居民安全、生命財產，一定要拿出公權力介入協調，這是政府的責任。

五股區西雲路海砂屋屋況嚴重，鋼筋鏽蝕外漏，實施者在去年底拿到拆除執照，但因為部分住戶意見協調不攏無法拆除，今年3月26日因為五樓的陽台掉落到一樓，讓住戶心驚膽跳，對於居住安全相當憂心，侯友宜還前往視察，城鄉局也在今年7月下旬通過「代拆辦法」，藉由公權力介入，只要有20%以下的住戶未同意，就可以申請代拆。

都更處委託建商，從前天（19日）開始拆除海砂屋，預計110年年底完工，將完成一棟14樓高的住宅，總計93戶，鄰近成功運動公園，住宅重建好後，居民將有安全舒適的活動空間。

住戶林小姐表示，她原本住在一樓，當時陽台從五樓掉下來時，整個人被嚇到，房子也不敢住，住戶同意都更的比例高達98%，但就是有少數住戶不同意，一直延宕到現在才開拆，陳先生表示，由於建築物結構不穩，常常有水泥塊剝落掉下來，如果碰到颳風下雨，就會擔心房子會不會撐不過去，隨時會倒塌，住得非常不安穩。

侯友表示，大約半年前來看西雲路海砂屋，當時陽台塌陷，造成一樓住戶恐慌，由於實施者跟住戶溝通沒那麼順利，他強調海砂屋已經危及居民安全、生命財產，一定要拿出公權力介入協調，這是政府的責任。這半年申請都市更新危老建築，包含海砂屋就有91件，已核准65件，市府會針對海砂屋派人鑑定房屋結構，以容積獎勵鼓勵住戶都市更新，將海砂屋拆除，讓住家變更安全。

新北市長侯友宜（右二）今天前往西雲路海砂屋拆除現場，了解拆除進度。記者江婉儀／攝...
新北市長侯友宜（右二）今天前往西雲路海砂屋拆除現場，了解拆除進度。記者江婉儀／攝影
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新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除...
新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除。記者江婉儀／攝影
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新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除...
新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除。記者江婉儀／攝影
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海砂屋侯友宜

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