五股海砂屋拆除進度 侯友宜視察鼓勵民眾都更

2019-08-21 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市五股西雲路海砂屋在今年因陽台掉落，讓住戶憂心居住安全，建商從19日開始拆除，新北市長侯友宜今天到現場了解進度，關心住戶近況，侯友宜表示，海砂屋已經危及居民安全、生命財產，一定要拿出公權力介入協調，這是政府的責任。

五股區西雲路海砂屋屋況嚴重，鋼筋鏽蝕外漏，實施者在去年底拿到拆除執照，但因為部分住戶意見協調不攏無法拆除，今年3月26日因為五樓的陽台掉落到一樓，讓住戶心驚膽跳，對於居住安全相當憂心，侯友宜還前往視察，城鄉局也在今年7月下旬通過「代拆辦法」，藉由公權力介入，只要有20%以下的住戶未同意，就可以申請代拆。

都更處委託建商，從前天（19日）開始拆除海砂屋，預計110年年底完工，將完成一棟14樓高的住宅，總計93戶，鄰近成功運動公園，住宅重建好後，居民將有安全舒適的活動空間。

住戶林小姐表示，她原本住在一樓，當時陽台從五樓掉下來時，整個人被嚇到，房子也不敢住，住戶同意都更的比例高達98%，但就是有少數住戶不同意，一直延宕到現在才開拆，陳先生表示，由於建築物結構不穩，常常有水泥塊剝落掉下來，如果碰到颳風下雨，就會擔心房子會不會撐不過去，隨時會倒塌，住得非常不安穩。