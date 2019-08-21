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88歲阿嬤愛上得憶學堂 站超商化身不老店長

2019-08-21 12:55聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

因應失智症人口逐年攀升，萬安基金會今年5月在台南六甲區開辦失智照護服務據點「得憶學堂」，免費提供失智長輩延緩失智課程、家屬支持團體與照顧課程，希望提升民眾對失智症的認知、減輕照顧者的照顧壓力。今天安排在統一超商七甲門市擔任「老店長」，六甲區長陳啟榮和市議員吳通龍、尤榮智祕書等到場支持。

「您好，歡迎光臨！」得憶學堂的長輩們換上制服，聽到叮咚的聲音後，向顧客熱情打招呼，並在門市人員的協助下，為顧客結帳、遞上發票與找零，接著學習如何補貨，在人員的引導下，從補貨車裡找到正確的商品擺到貨架上，鮮少逛超商的阿公阿嬤們覺得新鮮又有趣。

得憶學堂開辦至今三個月，長期獨居在六甲區的88歲許阿嬤由孫女陪同，阿嬤很喜歡來上課沒有一次缺席，每周都很期待來學堂上課，服務人員表示，明顯感受到許阿嬤變得比剛來的時候開朗，今天到統一超商擔任店長，許阿嬤非常開心。

六甲區陳啓榮區長與台南市政府社會局照管中心李靜宜督導也蒞臨現場為長輩鼓勵，陳啓榮區長感謝社會局與萬安基金會的努力，提供免費長照資源讓在地民眾使用。萬安基金會執行長盧嘉玉表示，期許透過民間單位與政府部門互助合作，讓長者享有品質的生活。

六甲區得憶學堂每周三、四，上午9點至12點，在中社里活動中心開課，免費提供失智症長輩認知促進、延緩失智等課程，並定期舉辦家庭支持團體與照顧課程，相關資訊可電洽萬安基金會林專員（06）6330506。

長照中心督導黃彥菱社區長輩大部分時間在家，希望透過這樣的互動，可以增加與人與人的接觸，多活化腦部延緩腦部 退化，讓腦部的功能更好，社區對這樣的長者可以更友善的對待他們。

台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，88歲許姓阿嬤學習操作收銀機...
台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，88歲許姓阿嬤學習操作收銀機。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，六甲區長陳啟榮（左二）來買東...
台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，六甲區長陳啟榮（左二）來買東西支持。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，先站在門口迎接顧客上門。記者...
台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，先站在門口迎接顧客上門。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，在門口開心迎接顧客上門。記者...
台南六甲得憶學堂安排失智長輩到超商擔任「不老店長」，在門口開心迎接顧客上門。記者吳淑玲／攝影
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失智症超商長照

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