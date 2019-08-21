北高家扶獎助學金尚缺百多萬 今仍鼓勵172名家扶生

2019-08-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



北高雄家扶中心今天上午舉辦「2019大專獎助學金頒獎典禮─家扶助你一幣之力」，頒獎助學金給172名今年考取大學的學生，每名1萬元。北高雄家扶中心每年都需發放近1500萬元的獎助學金，除了家扶基金會總會的補助，北高家扶中心每每年都要自籌200萬元助學金，但這學期獲得的捐助84萬元，距200萬元尚遠，仍待各界愛心人士支持。

北高雄家扶中心目前共扶助2715個家庭、4697名學生，其中有576名大專生，今年考取大學的有147人，其中33名考取國立大學，114人考取私立大學；今天頒獎鼓勵新鮮人每名1萬元，另有表現優異的學生每名1萬元到2萬元不等的獎助學金。

今年考上台北科技大學分子科學與工程學系的「小昱」，與母親、姊姊一同生活，他知道媽媽工作辛苦，從高職時就半工半讀，他說到火鍋店打工2年多，店老闆都有按基本工資給付薪水，高一時他就規畫高二、高三要全力衝刺課業，無法持續工作，因此未雨綢繆，扣除每天餐費150元到200元和平均天55元的交通費，其他的收入儘可能存起來，加上家扶獎助學金，衝刺課業期間雖沒有打工，生活費還是可以省著過。