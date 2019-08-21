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安平5名替代役參與長照 發表繪本紀錄溫馨過程

2019-08-21 12:11聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區5名擁有醫學背景替代役男，1年來穿梭於石門、平通、國平.等各社區長照據點，照顧社區長輩身理、心健康及傳遞正確的醫療健康概念，鼓勵長者投入和付出走出家門，區公所以此為背景將溫馨化為圖畫，推出長照繪本「花役年陪你，你現在好嗎」，以溫暖筆觸、文圖並茂下紀錄温馨過程。

安平區公所5名長照替代役，都具有相關醫療背景，分別是成功大學基礎醫學研究所博士張琮浩、國防醫學院醫學系曾建中、台灣大學醫學系郭桂彰、高雄醫學大學心理學研究所碩士嚴翰威及台灣大學物理治療學系的劉峻瑋，替代役深入社區陪伴長輩與居民互動融洽，獲得大家喜愛因此有個「安平五月天」的響亮名號。

替代役男更自行設計「健康操表演」、「音樂輔療」、「繪畫緬懷治療」、「幼童代間學習」、「聖誕老人」報佳音等多元健康促進及預防失能活動，同時鼓勵長者投入和付出走出家門，成為對於社區和健康的使能者，更找到學習的價值和成就感。

安平區長賴青足區說，過去她走入社區一起參與活動時，有阿嬤熱情告訴她說，她們好期待役男所帶來的課程，也在長時間的相處中被役男的活力和正向所感染。出版這本長照繪本「花役年陪你，你現在好嗎」不僅僅是記錄安平長照的精彩與美好，更寫下社區長照推行運作的典範。希望藉由這本書讓長照在安平出發，讓幸福匯聚台南。

安平長照替代役男,獲贈感謝狀。圖/安平區公所提供
安平長照替代役男,獲贈感謝狀。圖/安平區公所提供
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安平五名替代役男參與長照計畫，區公所出版繪本紀錄溫馨過程。記者黃宣翰／攝影
安平五名替代役男參與長照計畫，區公所出版繪本紀錄溫馨過程。記者黃宣翰／攝影
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長照替代役男台灣大學

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