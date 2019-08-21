垃圾桶也能彩繪大改造 化身12生肖超Ｑ設計

2019-08-21 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為讓環境更加美化，新北市政府高灘地工程管理處於河濱公園新店溪流域，以「十二生肖」為主題，完成69個垃圾桶彩繪，除了讓垃圾桶不再人覺得髒亂不堪，更提供市民更舒適的休閒運動空間。

新北河濱公園新店溪流域範圍包含華江橋往福和橋方向、陽光運動公園等區域，高管處近日將該區域的自行車道、停車場及運動設施旁的垃圾桶進行大換裝。