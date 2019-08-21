艋舺盃象棋大賽9月7日開跑 報名奪冠拿獎金還可升段

2019-08-21 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



喜好象棋的朋友注意囉！台北市龍山寺地下街9月7、8日中午12點到下午5點將舉辦艋舺盃象棋大賽，今年賽事邁入第9屆，第一名將可獲1.5萬元商圈消費券，最後一名也有參加獎，總獎金加碼超過20萬元；即日起可上網（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsuV5sEBEL-aQ2GznS3QWgD3XnJ1H3xbAEsIboH2RUhJIesg/viewform）填寫資料報名至30日止。龍山寺地下街商圈9月也配合活動祭出優惠與競標活動。

北市市場處為促進龍山寺地下街商場的人潮與知名度，每年與商圈、中華民國象棋文化協會合作舉辦艋舺盃象棋大賽。

象棋文化協會秘書長林煌智說，比賽下快棋節奏快且採積分制，參賽者每場比賽思考時間僅10分鐘，每步棋思考超過5秒還會倒扣5秒時間，每勝可取得2分，和局則得1分，積分最高者為冠軍，共128個參賽名額，而奪冠的棋手段位將可升一段，最高可升至七段，若在該賽事連得三次冠軍，最高則可升至八段。

產業局長林崇傑表示，艋舺盃象棋大賽是有升段認證的比賽，有興趣的民眾可參賽或觀賽，商圈同時也有優惠活動，如比賽的兩天下午2點、3點於地下街C走道就有「限時競標活動」，共64組價值超過600元的商品，都以1元開始起標。