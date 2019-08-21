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魔王關直線平衡駕駛好難 金山下鄉考照及格率僅一半

2019-08-21 10:58聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車下鄉考照服務，到考126人，及格考取駕照69人，及格率54.76%。現場還舉辦「駕照成年禮」活動，有10位考生滿18歲，另獲得基隆監理站另頒證書道賀，拿到駕照可以合法上路。

魔王關直線平衡駕駛，不少人止於此關，是刷掉最多考生的項目。直線平衡駕駛考驗車道長15公尺、寬40公分，通過時間不得低於7秒，前後輪不得駛出車道邊線且腳不得著地，未及格者得複試一次。

區公所提醒考生訣竅，剛開始稍快才會保持平衡，進入管線區後就稍微減速，利用慣性滑行，慣性快消失時稍加油門，在管線區撐7秒。

金山區長陳國欽說，考量照顧勞工朋友、家庭主婦、新住民及青年學子等不同考照需求族群，在暑假期間需求較大，金山區公所今年度計與基隆監理站攜手合作辦理2梯次機車下鄉考照服務，總計225位金山及萬里2區民眾受惠，免去赴基隆監理站轉車、遠途之苦。

金山區在地人、年輕上班族林小姐於考取駕照後開心的說，機車考照路試能通過真的沒有秘訣，靠的就是常時的不斷練習並熟知考驗規定，她第一次路試因直線平衡駕駛騎乘秒數低於7秒沒過，第二次受測時就回想練習時騎乘機車的感覺，順利通過考驗並完成各關考核內容取得駕照。

基隆監理站股長許智強考前於現場提醒的各式機車駕駛安全宣導，讓考生更加瞭解實際上路時需要留意之處，109年度梯次預計於年度中旬辦理，實際下鄉考照服務規劃請關注金山區公所官方網站Facebook專頁

新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車...
新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車下鄉考照服務，到考126人，及格考取駕照69人，及格率54.76%。圖／金山區公所提供
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新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車...
新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車下鄉考照服務，到考126人，及格考取駕照69人，及格率54.76%。圖／金山區公所提供
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新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車下鄉考照服務，到考126人，及格考取駕照69人，及格率54.76%。圖／金山區公所提供
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新北市金山及萬里2區民眾距市區較遠，新北市金山區公所昨和基隆監理站合作，辦理機車下鄉考照服務，到考126人，及格考取駕照69人，及格率54.76%。圖／金山區公所提供
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金山駕照

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