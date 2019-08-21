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瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市大都會公園「瀑布滑草場」吸引全台民眾前來搶玩，不過卻傳出有民眾不慎骨折意外，新北高灘處除了新增5項措施避免意外再度發生外，也前往探望受傷民眾，新北市長侯友宜說，發生一個小事情，同仁直接面對事情，去解決這問題這是好事。

大都會公園的瀑布滑草場為利用堤防坡度設計而成，以藍色為背景色，再加上白色的水紋，打出造瀑布的意象。滑草場高7公尺、長16公尺、寬20公尺，左右各附加10公尺寬的岩石攀爬區，玩起來非常刺激。

新北水利局指出，開放後發現部分民眾未遵守現場的使用規則，恐容易造成意外，高灘處針對民眾使用習慣，將在堤頂上面畫分「5個滑道」，每次容許5人同時滑，避免互相碰撞，同時加註等候區、使用前請詳閲說明、請依序排隊。

水利局說，另外也在堤腳草皮區加註「草皮區請勿逗留」，並於堤頂及草皮區在假日時增加一位管理人員維持秩序，而遮雨棚也增加防撞軟墊，堤頂也會加設3面使用說明牌，請民眾依據使用規則來正確使用。

侯友宜表示，看到高灘處很用心，利用地形地物做滑草場，也不斷在修正如何做得更安全，瀑布滑草場使用率很高，當然發生一個小事情，不過同仁直接面對事情，去解決這問題這是好事，大家願意面對就好。

侯友宜說，水利局的態度都做得很好，上次新北水道節帶來滿滿人潮，雖然也有小事情，但是立即處立馬上解決，這態度就對了，只要願意為民眾做就是好事，也要不斷檢討往前走。

新北瀑布滑草場啟用後出現意外，新北市長侯友宜說，發生一個小事情，同仁直接面對事情...
新北瀑布滑草場啟用後出現意外，新北市長侯友宜說，發生一個小事情，同仁直接面對事情，去解決這問題這是好事。記者王敏旭／攝影
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新北水利局指出，開放後發現部分民眾未遵守現場的使用規則，恐容易造成意外，高灘處針...
新北水利局指出，開放後發現部分民眾未遵守現場的使用規則，恐容易造成意外，高灘處針對民眾使用習慣，新增5項措施避免意外再度發生。圖／報系資料照片
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侯友宜

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