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培訓新北創生團隊 侯友宜：先從認同自己做起

2019-08-20 18:35聯合報 記者江婉儀╱即時報導

行政院訂定2019年為創生元年，新北市農業局昨在銀光未來館舉辦「新北創生隊培訓」，邀集五局處七地區的機關代表及同仁參加，藉由跨局處、跨區的意見激盪，彙整出新北地方創生願景藍圖。農業局表示，過往是由地方團隊自行提出計畫，通過申請流程後自行進行，但今年各局處及區公所都會協助，並針對團隊情況提供需要的協助。

侯友宜表示，在地創生要先讓自己有信心，從長到幼要青銀共創，同時用故事讓歷史文化不斷流傳，從教育開始扎根，市府結合在地鄰里的力量，讓所有產業從在地的認識慢慢走向國際化。希望很多年輕人可以回到自己的故鄉，用更多的動力讓他們愛上這塊土地，一起努力才有機會創造在地創生，例如三峽碧螺春、文山包種茶，光從這兩種茶葉就可以延伸許多附帶產業，讓新北的地方創生做的不一樣。

農業局表示，此次培訓以「服務設計思考」為基礎，觀察在地的需求去設計地方創生所需的產品及服務。整個工作坊分為「定義、盤點、提案及分享」4個階段，以8人為一小組，各組成員來自新北各區及不同局處，透過視覺化及架構式的發想與引導，各小組從不同的面向及觀點尋找新的創新機會點。

農業局指出，除了組成新北創生隊培訓外，市府後續規劃邀請在地團隊來進行提案工作坊，由業界專家輔導提案，後續執行也將由市府及業界專家持續陪伴執行。

侯友宜（中）表示，在地創生要先讓自己有信心，從長到幼要青銀共創，同時用故事讓歷史...
侯友宜（中）表示，在地創生要先讓自己有信心，從長到幼要青銀共創，同時用故事讓歷史文化不斷流傳，從教育開始扎根，市府結合在地鄰里的力量，讓所有產業從在地的認識慢慢走向國際化。記者江婉儀／攝影
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侯友宜表示，希望很多年輕人可以回到自己的故鄉，用更多的動力讓他們愛上這塊土地，一...
侯友宜表示，希望很多年輕人可以回到自己的故鄉，用更多的動力讓他們愛上這塊土地，一起努力才有機會創造在地創生。記者江婉儀／攝影
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新北市農業局今天在銀光未來館舉辦「新北創生隊培訓」，邀集五局處七地區的機關代表及...
新北市農業局今天在銀光未來館舉辦「新北創生隊培訓」，邀集五局處七地區的機關代表及同仁參加，藉由跨局處、跨區的意見激盪，彙整出新北地方創生願景藍圖。記者江婉儀／攝影
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